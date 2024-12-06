إطلاق مضادات جوية في أجواء ريف دمشق الغربي بسبب الاشتباه بتحليق مسيرات

عربي ودولي
بوابة الفجر

أفادت مراسلة RT بسماع أصوات انفجارات ناجمة عن عمل الدفاعات الجوية فوق ريف دمشق الغربي بسبب الاشتباه بتحليق مسيرات.

وقال مصدر عسكري: "تقوم التنظيمات الإرهابية وغرف عملياتها ببث مقاطع فيديو كاذبة ومفبركة حول حدوث انفجارات في مقر الأركان وسط دمشق".

وأضاف: "إن القيادة العامة تدعو جميع المواطنين إلى الوعي بهذه الأكاذيب ومعرفة أبعادها التي تستهدف نشر الفوضى والذعر في صفوف المدنيين ضمن سياق الحرب النفسية الموازية للحرب الإرهابية".

وأعلن مصدر عسكري سوري أمس عن تصدي الدفاعات الجوية لمسيرات معادية في ريف دمشق الجنوبي وإسقاط مسيرتين دون وقوع ضحايا أو إصابات.

وتتعرض سوريا منذ 27 نوفمبر الماضي لهجمات إرهابية من تنظيمات مدعومة من دول أجنبية تستخدم أحدث الأسلحة من مسيرات ومعدات عسكرية، تمكنت من الدخول إلى مدينة حلب ثاني أكبر المدن السورية، ومدينة حماة وبعض البلدات في ريف حمص وسط سوريا.

التنظيمات الإرهابية الدفاعات الجوية هجمات إرهابية
Elfagr.org

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