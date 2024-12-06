الأردن يغلق معبر جابر الحدودي مع سوريا

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معبر جابر الحدودي
معبر جابر الحدودي - أرشيفية

أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية اليوم الجمعة إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري، بسبب الظروف الأمنية في الجنوب السوري.

وقال وزير الداخلية، إن الأردن يتابع التطورات الجارية في سوريا، بينما تستمر القوات المسلحة بتأمين الحدود.

وبموجب القرار الصادر، فإنه سيتم السماح للأردنيين والشاحنات الأردنية بالعودة إلى أراضي المملكة، فيما ستمنع حركة المرور للمغادرين إلى الأراضي السورية.

وكانت مصادر إعلامية سورية قد أوردت أنباء في  وقت سابق من اليوم عن وقوع اشتباكات في مناطق متفرقة من ريف درعا الشرقي، وقرب معبر نصيب الحدودي الواقع في الريف ذاته، دون دخول المسلحين إلى مجمع المعبر حتى الآن.

في سياق متصل صرح مصدر عسكري لـRT اليوم بأن الجيش اللبناني يجري تعزيزات استثنائية على الحدود مع سوريا تحسبا لأي تطور أمني محتمل.

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