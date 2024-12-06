بعد دخول "الحريفة 2".. سحب فيلم "عاشق" من دور العرض السينمائية

الفجر الفني
بوابة الفجر

قررت دور العرض السينمائية سحب فيلم "عاشق" للفنان أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، بعد دخول أفلام جديدة للعرض ومنهم فيلم “الحريفة 2”، بعد تحقيق فيلم “عاشق” إيرادات ضئيلة في شباك التذاكر، حيث حقق إيرادات أمس 997 جنيه، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في أولى أيام عرضه، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

 

وحقق فيلم "عاشق" إجمالي إيرادات بلغت 23 مليون و439 ألف جنيهًا في شباك التذاكر.

تفاصيل فيلم عاشق


فيلم "عاشق" تدور أحداثه في إطار رومانسي، تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين شاب وفتاة (أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد)، حيث أن الشاب هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها في فخ الإدمان.

 

أبطال فيلم عاشق 


الفيلم من إنتاج أحمد السبكي وتأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح، وبطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، كريم قاسم، محسن محيي الدين.

أبطال فيلم عاشق أحمد السبكي أسماء أبو اليزيد الحريفة 2 الموزع السينمائي محمود الدفراوي إنتاج أحمد السبكي تفاصيل فيلم عاشق دور العرض السينمائية دور العرض السينمائي عمرو صلاح فيلم عاشق محمود الدفراوى محمود زهران محسن محيي الدين

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بعد تحقيقه إيرادات ضئيلة.. سحب فيلم "عاشق" من دور العرض
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