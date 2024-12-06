نشرة منتصف اليوم.. تطورات مفاوضات الأخدود مع زيزو وتصريحات كولر والشناوي حول مواجهة أورلاندو

الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها؛ يضع " الفجر الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا " نشرة منتصف اليوم " جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية.

مفاوضات الأخدود السعودي.. هل يرحل زيزو عن الزمالك؟

كشف حسن مرزوق المدير الرياضي لنادي الاخدود السعودي عن تطورات مفاجئة بشأن أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وموقفه من التجديد أو الرحيل في يناير.

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الشناوي: نحب هذه الأجواء.. وتعودنا عليها والأمر ليس غريبا علينا

قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة أورلاندو صعبة، خاصة أنها تأتي أمام فريق قوي ونجح في ‏الحصول على ثلاث نقاط خارج ملعبه بالفوز على شباب بلوزداد ويتساوى مع الأهلي بنفس الرصيد، وأن الفريق جاهز للمواجهة ‏ويسعى لحصد الثلاث نقاط.‏

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كولر: درسنا أورلاندو جيدًا وتعودنا على مواجهة الظروف الصعبة

أبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عبر سعادته بمواجهة فريق قوي مثل أورلاندو، مشيرا إلى أنه يسعى لتقديم مباراة جيدة غدا‎ ‎في ‏الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن الفريق جاهز لتقديم أفضل ما يكون خلال المباراة.‏

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سلوت يوضح موقف مصابي ليفربول من مباراة إيفرتون

أوضح الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول، موقف اللاعبين المصابين قبل مواجهة إيفرتون المقرر لها مساء غدٍ السبت، في إطار منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإنجليزي.

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احتياجات الأهلي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية

كشف أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، عن احتياجات الفريق الأحمر، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.