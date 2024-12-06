"سعيد جدًا بالتجربة".. عمرو سلامة يكشف تفاصيل مشاركته في مسلسل "ساعته وتاريخه"

الفجر الفني
بوابة الفجر

كشف المخرج عمرو سلامة، إنه أخرج حلقتين فقط من مسلسل “ساعته وتاريخه”، والذي بدأ عرضه عبر شاشة dmc، بمشاركة نجوم برنامج كاستنج، موضحًا أنّ باقي حلقات العمل أخرجها أشخاص جُدد، وذلك من خلال برنامج معكم منى الشاذلي، أمس، والمذاع عبر شاشة ON، مع الإعلامية منى الشاذلي

 

وتابع عمرو سلامة أنه من أهم الأشياء التي رغب بها في صناعة المسلسل، أن يكون مساحة لممثلين جدد مع فنانين ذوي خبرة، إضافة إلى حدوث نفس الأمر في الكتابة والإخراج.

 

كما أكد أن مسلسل ساعته وتاريخه، ستكون به بعض الحلقات التي سيخرجها مخرجون لأول مرة، وكذلك بعض الحلقات كتبها مؤلفون للمرة الأولى، وأردف: “أنا مبسوط جدًا بالتجربة لأن بها جرأة رهيبة من الشركة المُنتجة”،  ووجه التحية لصناع العمل ككل وخاصة النجوم الذين قدموا حلقات مع الشباب الجدد لدعمهم وأيضا ضيوف الشرف.

 

موعد وتفاصيل مسلسل ساعته وتاريخه

 

يُعرض المسلسل يومي الخميس والجمعة في تمام العاشرة مساءً، ويقدمه مجموعة من المواهب ونجوم برنامج "كاستنج"، الذي يُعرض على قناة "dmc".
 

أحداث مسلسل ساعته وتاريخه

 

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتناول العديد من القضايا المهمة التي تناولتها المحاكم المصرية، ويتم تقديمها في قالب درامي مشوق، وهو من بطولة أحمد أمين وأروى جوده وإخراج عمرو سلامة.

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