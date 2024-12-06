«تصدوا معنا» من داخل كنيسة السيدة مريم العذراء بمطروح... وعى يحضن المستقبل ويواجه الشائعات

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الدكتور وليد الرفاعي
الدكتور وليد الرفاعي والدكتور محمد منير والأب متى

 

  شهدت كنيسة السيدة مريم العذراء بمدينة مرسى مطروح جلسة نقاشية موسعة ضمن برنامج "تصدوا معنا"، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة لمواجهة الشائعات وتوعية النشء والشباب بأهمية التحقق من مصادر المعلومات، وذلك ضمن فعاليات القوافل التعليمية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور "أشرف صبحي"، وبتوجيهات اللواء "خالد شعيب" محافظ مطروح، وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت شعار "نطور لنبني مستقبلًا مستدامًا"...

  أكد الدكتور "وليد عبد العزيز رفاعى" خلال الجلسة أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا كبيرًا بتثقيف الشباب حول قضايا العصر، مشيرًا إلى أن برنامج "تصدوا معنا" يهدف إلى خلق بيئة واعية وقادرة على مواجهة تحديات المعلومات المضللة التي تُهدد استقرار المجتمعات...

  كما تقدم "رفاعي" بخالص الشكر للقمص "متى زكريا" راعي كنيسة السيدة مريم العذراء بمرسى مطروح، والقس "نوح نبيل" والذي كان في إستقبال وفد الشباب والرياضة، لحفاوة الاستقبال وحسن التعاون في تنفيذ أنشطة الوزارة داخل الكنيسة...

  تضمنت الفعاليات، التي عُقدت يوم الجمعة الموافق ٦ ديسمبر، جلسة قدمها الدكتور "محمد منير" مدرب بوحدة "تصدوا معنا" بوزارة الشباب والرياضة، تناول خلالها كيفية التعامل مع الشائعات في ظل الانتشار السريع لوسائل الاتصال الحديثة وعصر المعلومات، ركز خلالها على تعزيز وعي الشباب حول المصادر الموثوقة للحصول على المعلومات، وأهمية التمييز بين الأخبار الصحيحة والمغلوطة، بما يساهم في الحد من تداول الشائعات وضمان وصول الحقائق بشكل دقيق...

  تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة، بتوجيهات الأستاذة "إيمان عبد الجابر" وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، والأستاذة "راندا البيطار" مدير عام الإدارة العامة للبرلمان، وبحضور الدكتور "وليد عبد العزيز رفاعي" مدير عام الشباب والرياضة بمطروح...

  وتحت إشراف الأستاذ "إسلام السيد" مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، والأستاذة "نور أحمد" مسئول الأنشطة، وأعضاء اللجنة المنظمة الأستاذ "سامح نادر"، والأستاذ "محمود هشام"، والأستاذة "فرحة نصر"، وتغطية إعلامية الصحفي "أحمد بدر"...

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