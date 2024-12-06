عاجل.. أنشيلوتي يكشف قائمة ريال مدريد لمباراة جيرونا

الفجر الرياضي
أنشيلوتي
أنشيلوتي

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، عن قائمة فريقه المستدعاة لملاقاة نادي جيرونا في الليجا.

ويواجه ريال مدريد فريق جيرونا مساء غد السبت الموافق السابع من ديسمبر الجاري لحساب منافسات الجولة السادسة عشر.

وتنطلق المباراة بين الفريقين على ملعب مونتيليفي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

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قائمة ريال مدريد ضد جيرونا في الدوري الإسباني:-

حراسة المرمى:- كورتوا، لونين، سيرجيو.

الدفاع: فاسكيز، فاييخو، فران غارسيا، روديغر، ميندي، أسينسيو.

الوسط:- بيلينجهام، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا غولر، سيبايوس، كيما.

الهجوم:- مبابي، رودريغو، إندريك، براهيم دياز، غوانزالو.

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