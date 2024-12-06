فليك يتحدث عن مواجهة بيتيس وموقف رافينيا

الفجر الرياضي
فليك
فليك

علق هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على مواجهة فريق ريال بيتيس مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال بيتيس فريق برشلونة على ملعب بينيتو فيلامارين غدًا السبت في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

فليك: بيتيس فريق جيد

وقال فليك قبل المواجهة: "بالنسبة لي بيتيس هو فريق جيد بلاعبين ذوي خبرة، إنهم قادرون على الضغط العالي فهذا أسلوبهم، وعلينا أن ننتبه لذلك.، يجيدون اللعب بالكرة ويلعبون بحدة، علينا أن نركز".

‏وأردف: "كل مباراة تبدأ 0-0، علينا أن نلعب بنفس العقلية التي لعبنا بها أمام مايوركا، من المهم أن يلعب الفريق واثقا من نفسه، هذا الفريق الشاب بحاجة لذلك، أظهرنا هذا الأمر في الشوط الثاني من لقاء مايوركا".

‏وتابع: "نحن بحاجة لرافينها في كل لقاء، إذا كان جاهزا للعب فسيلعب، إذا كان عليه أن يلعب 90 دقيقة سيكون ذلك، نفس الأمر لليفاندوفسكي الذي سيكون أساسيا غدًا".

txt

أول تحرك من برشلونة لحسم صفقة الصخرة

txt

نجم بوروسيا دورتموند يريد الانضمام إلى برشلونة

‏وأضاف: "أنا أثق في لاعبيّ فريقي، بيتيس الآن يملك لاعبين بجودة عالية، فيتور يبلي جيدا ونحن نراقب تطوره، لم تكن وضعيته الأفضل بعد قدومه، وتحدثت معه، وهو لم يكن سعيدًا، كان من الجيد له أن يكون أساسيا في فريق آخر، ورؤية حصول ذلك له أمر جيد".

‏وأتم: "علينا أن نلعب كل مباراة، حينما لانكون مركّزين تكون النتيجة سلبية، لكننا نتطلع للعب في الملعب الجديد أيضًا".
 

الدوري الاسباني فليك فريق برشلونة نادي برشلونة

مواد متعلقة

عاجل.. فينيسيوس يتصدر غيابات ريال مدريد ضد جيرونا

عاجل.. أنشيلوتي يكشف قائمة ريال مدريد لمباراة جيرونا

الأكثر قراءة

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي

عاجل.. ليفربول يقترب من تحصين محمد صلاح بعقد جديد

شاهد بالبث المباشر الاتحاد اليوم.. مشاهدة الاتحاد × النصر بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الاتحاد والنصر اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الاتحاد × النصر Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

شاهد مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر مجانا.. مباراة الاتحاد 🇸🇦 و🇸🇦 النصر | دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الاتحاد والنصر اليوم في دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر اليوم في دوري روشن السعودي 2024