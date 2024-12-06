بكفالة 100 ألف.. إخلاء سبيل اللاعب رجب عمران بعد صدمه 3 أشخاص في أوسيم

حوادث
اللاعب رجب عمران
اللاعب رجب عمران

أمرت النيابة العامة، اليوم الجمعة، بإخلاء سبيل اللاعب رجب عمران، بكفالة 100 ألف جنيه، بعد اتهامه بإصابة 3 أشخاص بعدما صدمهم بسيارته أثناء استقلالهم موتوسيكل فى منطقة أوسيم شمال محافظة الجيزة.

وتسبب الحادث في إصابة الثلاث أشخاص بجروح وكدمات، وأفادت التقارير الطبية باستقرار حالتهم.

فيما أفادت التحقيقات الأولية، أن اللاعب كان يسير بسيارته “الرانج روفر” في أحد شوارع أوسيم، وهناك كان تروسيكل يحمل إسطوانات غاز منزلي، وإذ فجأة ظهر الموتوسيكل حاول تفاديه فاصطدم به، ما أدى إلى إصابتهم.

حالتهم مستقرة

وكشفت التحقيقات، أن حالة المصابين مستقرة حاليًا، إلا أن إصاباتهم تتفاوت بين الكسور والجروح البسيطة وقد تم تقديم الإسعافات الأولية لهم.

لاعب كرة يصطدم 3 أشخاص

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين في أوسيم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكى يستقلها اللاعب رجب عمران ودراجة نارية، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم للمستشفي لتلقى العلاج، وفر اللاعب هاربا.
 

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أوسيم، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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