مواعيد عرض مسلسل "ساعته و تاريخه"

مواعيد عرض مسلسل "ساعته وتاريخه"

الفجر الفني
مسلسل ساعته وتاريخه
مسلسل "ساعته وتاريخه"

 

 

يعرض مسلسل "ساعته وتاريخه" يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً عبر شاشة قنوات "dmc"، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويستند العمل إلى ملفات حقيقية من المحاكم المصرية، ليتم تقديمها في قالب درامي شيق ومثير.

 

مسلسل “ساعته وتاريخه”


أحداث مسلسل "ساعته وتاريخه"
 

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتناول العديد من القضايا المهمة التي تناولتها المحاكم المصرية، ويتم تقديمها في قالب درامي مشوق، وهو من بطولة أحمد أمين وأروى جوده وإخراج عمرو سلامة.

المخرج عمرو سلامة

كما يضم المسلسل نخبة من النجوم اللامعين، إلى جانب مواهب شابة تم اختيارها بعناية خلال تجربة كاستينج انتهت مؤخرًا، ويتولى المستشار بهاء المري الإشراف على الجوانب القانونية للعمل، بينما قدم محمود عزت بصمته الإبداعية في المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار.

 

مسلسل “ساعته وتاريخه” هو عمل درامي اجتماعي يتناول قضايا معاصرة بقالب مشوق يمزج بين الدراما والإنسانية. يسلط الضوء على أحداث مترابطة تحمل رسائل عميقة حول العلاقات البشرية والصراعات الحياتية.

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