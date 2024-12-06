منطقة الفيوم تنظم مهرجان البراعم لكرة القدم فى "سيتى كلو"

أقامت منطقة الفيوم لكرة القدم للأسبوع الثانى على التوالى مهرجان البراعم والذى أقيم اليوم الجمعه فى ستاد الفيوم "سيتى كلوب" وشارك فيه أكثر من 400 لاعب من مواليد 2012، 2013، 2014 ، 2015.



اشرف على المهرجان الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم والكابتن احمد راضى مدير شئون اللاعبين والكابتن سيد الشورة مدير لجنة الحكام والكابتن محمد سامى مقرر شئون اللاعبين بالمنطقة والكابتن عمر سيد معوض مقرر الناشئين والبراعم فى المنطقة.



شارك فى المهرجان فرق الفيوم والفوايد والساحة الشعبية واهلى الغرق وابوكساه وطاميه وقلهانة وشباب ناصر ومنية الحيط وستى كلوب وابشواى والهلال.

وتم تقسيمهم إلى مجموعات حسب المواليد وتقسيم أرض الملعب إلى 4 ملاعب تناسب اعمار اللاعبين وادار المباريات حكام منطقة الفيوم لكرة القدم حسام احمد – مصطفى محمد مصطفى – معاذ عزمى- حازم صبرى.



وشهدت المباريات حضو ركبير من اولياء امور اللاعبين والمدربين من ابناء المحافظة وشهدت المباريات تنافس بين اللاعبين.



وقدمت منطقة كرة القدم بالفيوم الشكر إلى ادارة سيتى كلوب الفيوم العقيد محمد رفعت مدير الاستاد والكابتن اسلام معوض مدير فنى اكاديمية سيتى كلوب الفيوم ومديرفنى قطاع الناشئين 2012 والدكتور محمد الرمادى مدير النشاط الرياضى ومحمود عبد الوهاب وسامح صبرى وياسر صابر وحامد وامنية محمد على حسن التنظيم والاستقبال واعداد الملعب لاستقبال المباريات.



كانت المنطقة قد اقامت المهرجان الأول يوم الجمعه الماضى فى ملعب الساحة الشعبية بالفيوم واشرف على التنظيم واعداد الملاعب الكابتن محمد فاروق رئيس قطاع الناشئين والبراعم باشراف الكابتن مجدى زحلان رئيس مجلس الإدارة والكابتن اشرف معوض نائب رئيس المجلس والكابتن جمال جمولة امين الصندوق وادار المباريات الحكام – عبد الرحمن ناصر – احمد سمير –احمد لاشين – محمد حمدى.

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