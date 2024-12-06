اليوم.. تامر عاشور يحيي حفلًا غنائيًا بالقاهرة الجديدة



يحيي النجم تامر عاشور، حفلًا غنائيًا اليوم الجمعة في القاهرة الجديدة، حيث سيقدم مجموعة من أبرز أغانيه المحبوبة لجمهوره، وسط حضور كبير من محبيه.

الفنان تامر عاشور

كما أحيا النجم تامر عاشور مؤخرًا حفلًا غنائيًا مميزًا في القاهرة الجديدة، بحضور الآلاف من محبيه، ولقد استمر الحفل لأكثر من ساعتين، قدم خلالها باقة من أشهر أغانيه التي يعشقها الجمهور، مثل “تيجي نتراهن”، “كلموها عني”، “هاجي على نفسي”، “هيجيلي موجوع”، “وبقول عادي”، إلى جانب مجموعة أخرى من أعماله المميزة.

و يعد تامر عاشور من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، ويمتلك رصيدًا غنائيًا كبيرًا يضم العديد من الأغاني التي لاقت نجاحًا واسعًا وأحبها الجمهور، مثل “تيجي نتراهن”، “أنا راجع”، “كلموها عني”، “هيجيلي موجوع”، “هاجي على نفسي”، و”بقول عادي”. كما تألق في أغاني أخرى مثل “باين حبيت” بمشاركة إليسا، “مشوفناش خير”، “من غير ما أحكيلك”، “ذكريات كدابة”، “أيام”، “تسلم”، و”سلام”، كل هذه الأغاني ساهمت في تعزيز مكانته كواحد من أهم الأصوات المميزة في الساحة الفنية.

آخر أعمال تامر عاشور

و الجدير بالذكر أن تامر عاشور قد طرح مؤخرًا أغنية "وداع وداع" التي حققت نجاحًا كبيرًا، ويواصل من خلالها تأكيد مكانته كواحد من أهم الأصوات على الساحة الفنية.

تفاصيل أغنية "وداع وداع"

أغنية "وداع وداع" من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضري وميكسر وماستر صقر، والتي تجاوزت مشاهدتها ال 4 مليون عبر "يوتيوب".

كلمات أغنية "وداع وداع" لتامر عاشور



جاي بعد ما شفت غيرك قلبي تندم على اللي فات

جاي بتفتح صفحه دابت واترمت في الذكريات

فوق خلاص وبلاها سيره مش هنحيى في اللي مات

وداع وداع وداع مش فضيلك أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك

اصله مش خدامك جنابك سلام سلام سلام واستبينا

خلاص مافيش كلام ما علينا قوللي طب ايه اللى جابك

وداع وداع وداع مش فاضيلك

انا قلبي مات خلاص مش صافيلك اصله مش خدام جنابك



أوعى تضمن يوم ولاقي لحد قلبه في مره ساب

كنت عارفك يوم هترجع آه وهتدوق العذاب

ده اللي زيك مش هلومه كان كفاية عليه الغياب