تاريخ مواجهات الأهلي ضد أندية جنوب إفريقيا.. تفوق طفيف للأحمر يفسده «خماسيتين» وأرقام مخيبة أمام أورلاندو

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تترقب جماهير النادي الأهلي مواجهة مثيرة سوف تجمع المارد الأحمر مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2024 - 2025.

ستقام المباراة يوم السبت المقبل في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتحمل في طياتها الكثير من الندية والإثارة، نظرًا للتاريخ الحافل بين الفريقين ولأهمية النقاط الثلاث في مشوار الأهلي نحو التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

يدخل الأهلي المباراة وهو يتصدر مجموعته الثالثة برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى، ويتساوى معه أورلاندو بيراتس في عدد النقاط، لكنه يأتي في المركز الثاني بفارق الأهداف، تضم المجموعة أيضًا شباب بلوزداد الجزائري واستاد أبيدجان الإيفواري، وكلاهما لم يحصد أي نقاط حتى الآن.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد أندية جنوب إفريقيا

اعتاد النادي الأهلي الاصطدام بالفرق الجنوب أفريقية خلال مشاركاته بالبطولات القارية، حيث خاض 33 مواجهة أمام سبعة فرق مختلفة، خرج المارد الأحمر منتصرًا في 13 مباراة، بينما حسم التعادل 10 مواجهات، وتلقى الهزيمة في 10 مناسبات.

خلال هذه اللقاءات، نجح الأهلي في تسجيل 42 هدفًا أمام أندية جنوب إفريقيا، فيما اهتزت شباكه 34 مرة، ويُعد خالد بيبو أيقونة بارزة في هذه المواجهات، إذ يتصدر قائمة هدافي الأهلي أمام الفرق الجنوب أفريقية برصيد 4 أهداف.

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أبرز الفرق الجنوب أفريقية التي واجهها الأهلي كان ماميلودي صن داونز، حيث تواجه الفريقان في 16 مباراة، شهدت العديد من اللحظات التاريخية، أبرزها نهائي دوري الأبطال عام 2001 الذي تُوج فيه الأهلي باللقب القاري.

ومن الذكريات المؤلمة للأهلي أمام أندية جنوب إفريقيا تلقيه الهزيمة بخماسية مرتين أمام صن داونز، الأولى في نسخة دوري الأبطال 2019 وخسر 5-0، والثانية في نسخة 2023 وخسر 5-2.

أرقام الأهلي أمام أورلاندو بيراتس قبل الصدام المرتقب

أما أورلاندو بايرتس، خصم الأهلي المرتقب، فقد واجه الفريق الأحمر في 6 مناسبات سابقة بالبطولات الأفريقية.

والتقي الفريقين 4 مرات في بطولة دوري أبطال إفريقيا فاز كل منهما في مباراة وحسم التعادل مباراتين، فيما فاز بطل جنوب إفريقيا في مباراتين جمعتهما ببطولة الكونفدرالية.

وإجمالًا فاز الأهلي في مباراة وخسر 3 مباريات أمام أورلاندو بيراتس فيما حسم التعادل مباراتين بينهما.

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