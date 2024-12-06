عاجل.. ليفربول يقترب من تحصين محمد صلاح بعقد جديد

اقترب ليفربول الإنجليزي من تجديد تعاقده مع الأسطورة المصرية محمد صلاح، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري وتحديدا في يونيو 2025، بعد الاتفاق على أغلب بنود العقد الجديد.

ليفربول يضع الرتوش الأخيرة على عقد صلاح الجديد

ووفقًا لما ذكره الإنجليزي جيمس وزلاند الصحفي المُقرب من نادي ليفربول، فإن هناك تقدم كبير في المفاوضات بين مسؤولي الريدز ومحمد صلاح حيث توصل الطرفان لاتفاق مبدئي ويتم حاليًا وضع الرتوش الأخيرة على الاتفاق بين الجانبين.

وأكد جيمس، أن خلال الساعات الماضية تم عقد جلسة جمعت بين إدارة الريدز وممثلي محمد صلاح، وتم من خلالها الاتفاق على تفاصيل عقده الجديد، ومدة التعاقد التي ستكون 3 مواسم.

وكانت العديد من الأندية السعودية والأوروبية الكبرى تريد التعاقد مع الأسطورة المصرية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأبرزها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي البريميرليج هذا الموسم 2025/2024، برصيد 13 هدف.

وانضم الأسطورة المصرية إلى صفوف ليفربول في صيف 2017، قادما من روما الإيطالي بمقابل 42 مليون يورو.

وشارك محمد صلاح مع الريدز منذ انضمامه في 370 مباراة بكافة المسابقات، أحرز خلالهم 227 هدفا، وصنع 99 تمريرة حاسمة.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب جدول البريميرليج، برصيد 35 نقطة، من 14 مباراة، بفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثاني فريق تشيلسي.

