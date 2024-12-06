الزمالك يصل نيجيريا استعدادًا لمواجهة إنيمبا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نيجيريا، استعدادًا لخوض مباراة إنيمبا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك في نيجيريا لمواجهة إنيمبا

واستغرقت الرحلة من مطار القاهرة إلى أبوجا 5 ساعات، وبعدها مكثت البعثة لمدة ساعة ونصف للتزود بالوقود وإنهاء إجراءات الدخول إلى نيجيريا، ومن ثم تم استكمال الرحلة إلى مطار فيكتور عطا بمدينة أويو لمدة تقترب من 70 دقيقة.

وكان استقبال البعثة السفير محمد فؤاد سفير مصر في نيجيريا، وحسين شكري القنصل المصري، وقام مسؤولو السفارة بإنهاء إجراءات دخول البعثة وتسهيل كافة العقبات.

كما كان في استقبال البعثة عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق، وتابع مع مسؤولي السفارة كافة الإجراءات الخاصة بالدخول إلى نيجيريا.

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ويترأس أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي بعثة الفريق الأبيض، وكانت البعثة سافرت على متن طائرة خاصة في إطار سعي مجلس الإدارة لتوفير كافة سبل الراحة للبعثة قبل مواجهة إنيمبا المرتقبة في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
 

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