الزمالك يشكر السفير المصري في نيجيريا والقنصل لتسهيل وصول بعثة الفريق استعدادًا لملاقاة إنيمبا

تقدم مسؤولو نادي الزمالك بالشكر للسفير محمد فؤاد سفير جمهورية مصر العربية في نيجيريا وحسين شكري القنصل المصري على تسهيل إجراءات وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى مدينة أبوجا النيجيرية، استعدادًا لخوض مباراة إنيمبا المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وحرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس البعثة على توجيه الشكر للسفير محمد فؤاد سفير مصر في نيجيريا، وحسين شكري القنصل المصري على الدور الذي قامت به السفارة المصرية فور وصول البعثة إلى مطار أبوجا بتسهيل إجراءات ختم جوازات سفر أفراد البعثة دون مغادرة الطائرة والنزول إلى مطار أبوجا لتسهيل مغادرة البعثة مباشرة إلى مدينة أيو التي ستستضيف المباراة.



وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت مساء اليوم إلى مدينة أبوجا النيجيرية استعدادًا لمواجهة فريق إنيمبا في بطولة الكونفدرالية.



ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري في السادسة مساء يوم الأحد المقبل باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.