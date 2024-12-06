تداول 33 سفينة للحاويات والبضاىع العامة بميناء دمياط

أعلن ميناء دمياط، في بيان اليوم الجمعة، عن استقبال 19 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما غادرت 14 سفينة، ليصل إجمالي السفن المتداولة بالميناء إلى 33 سفينة حاويات وبضائع عامة.





وأوضح البيان أن الميناء شهد مغادرة قطارين محملين بـ 2650 طنًا من القمح إلى صوامع شبرا وبني سويف، فيما بلغ إجمالي حركة الشاحنات داخل وخارج الميناء 5800 شاحنة.





وأشار البيان إلى أن رصيد القمح في صوامع الحبوب والغلال للقطاع العام بلغ 74،621 طنًا، بينما سجلت مخازن القطاع الخاص 137،372 طنًا.





أما حركة البضائع العامة، فقد بلغت صادراتها 5،066 طنًا، في حين وصلت الواردات إلى 48،887 طنًا.