وسائل إعلام: ترامب بدأ تسيير شؤون البلاد قبل تنصيبه

قالت شبكة "إن بي سي نيوز" إن دونالد ترامب بدأ تسيير شؤون البلاد والتدخل في قضايا السياسة الداخلية والخارجية، دون أن ينتظر تنصيبه بعد 45 يوما.

وتابعت القناة، نقلا عن أحد كبار موظفي البيت الأبيض السابقين من الولاية الأولى لترامب: "في الوقت الحالي، يسيطر ترامب فعليا على كل شيء، رغم أنه لم يتولّ مهامه كرئيس بعد".

وبحسب المصدر، يظن ترامب أنه يستطيع تجاهل "القواعد الغبية" إذا كان ذلك يساعد على حل المشاكل الحقيقية.



ويظهر هذا النهج، على سبيل المثال، في تهديداته لكندا والمكسيك بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وكذلك في تحذيره لحركة حماس الفلسطينية "بدفع ثمن باهظ" إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل تنصيبه، حسبما ذكرت شبكة "إن بي سي".



وفي وقت سابق، قال ترامب إنه اعتبارا من 20 يناير، بعد توليه منصبه، سيوقع مرسوما يفرض رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع البضائع القادمة من المكسيك وكندا بسبب مشاكل الهجرة غير الشرعية وتدفق المخدرات إلى أمريكا، والتي لم يتم حلها بعد من طرف الإدارة السابقة.