7 اهداف وصدارة مشتركة للتعدين والمدينة بالجولة 9 بالصعيد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

اختتمت اليوم منافسات الجولة التاسعة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثاني ' ب '، بمجموعة نارية تسعى العديد من الفرق بها على حجز بطاقة الصعود لإسعاد جماهيرها.


وشهدت مباريات الجولة إحراز 7 اهداف فقط فيما انتهت مباراتان بنتيجة التعادل السلبي.

 

حيث نجح نادى المدينة المنورة فى تحقيق فوز صعب بهدف نظيف أمام ضيفه مركز شباب سوهاج بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب نادى الأقصر، ليرتفع رصيد المدينة المنورة للنقطة 18 فيما توقف رصيد مركز شباب سوهاج عند 12 نقطة.

txt

تعليق مثير من فليك على عدم مشاركة برشلونة في مونديال الأندية

txt

الزمالك يشكر السفير المصري في نيجيريا والقنصل لتسهيل وصول بعثة الفريق استعدادًا لملاقاة إنيمبا

وحقق نادى طهطا فوزا هاما بنتيجة 2/1 أمام ضيفه نادى الأقصر بمواجهة قوية، ليرتفع رصيد طهطا للنقطة 11 فيما توقف رصيد الأقصر عند  16 نقطة.


وتعادل سلبيا نادى قوص امام ضيفه نادى النصر للتعدين، ليرتفع رصيد قوص للنقطة 7 فيما ارتفع رصيد التعدين للنقطة 18.

فيما سقط نادى كيما اسوان فى فخ الخسارة أمام ضيفه نادى الالمونيوم بنتيجة 2/1  بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد اسوان، ليتوقف رصيد كيما اسوان عند  6 نقاط فيما ارتفع رصيد الالمونيوم للنقطة 17.

وتعادل سلبيا نادى مكادى أمام ضيفه شبان قنا بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب ستاد خالد بشارة، ليرتفع رصيد مكادى للنقطة 8  فيما ارتفع رصيد شبان قنا للنقطة 9.


جدول ترتيب المجموعة:

1 -النصر للتعدين 18 نقطة.

2 -  المدينة المنورة 18 نقطة.

3 - الالمونيوم 17 نقطة.

4 - الأقصر 16 نقطة.

5 - مركز شباب سوهاج 12 نقطة.

6 - طهطا 11 نقاط.

7- شبان قنا 9 نقاط.

8 - مكادى 8 نقاط.

9 -قوص 7 نقاط.

10-  كيما اسوان 6 نقاط.

استاد اسوان السفير المصري الزمالك النصر للتعدين
Elfagr.org

الأكثر قراءة

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي

عاجل.. ليفربول يقترب من تحصين محمد صلاح بعقد جديد

شاهد بالبث المباشر الاتحاد اليوم.. مشاهدة الاتحاد × النصر بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الاتحاد والنصر اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الاتحاد × النصر Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

شاهد مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر مجانا.. مباراة الاتحاد 🇸🇦 و🇸🇦 النصر | دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الاتحاد والنصر اليوم في دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر اليوم في دوري روشن السعودي 2024