عاجل.. تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة النصر في دوري روشن السعودي

الفجر الرياضي
الاتحاد
الاتحاد

أعلن لوران بلان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق النصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة اتحاد جدة ضد النصر، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام النصر في الدوري السعودي

  • حراسة المرمى: بريدراج راجكوفيتش.
  • خط الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، حسن كادش، ماريو ميتاي.
  • خط الوسط الدفاعي: فابينيو، نجولو كانتي.
  • خط الوسط الهجومي: ستيفن بيرجوين، حسام عوار، عبد الرحمن العبود.
  • الهجوم: كريم بنزيما.
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والجدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة النصر ضد الاتحاد عبر قناة SSC 1HD
 

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