إلهام شاهين تهنئ منى زكي بتكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

إلهام شاهين تهنئ منى زكي بتكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

الفجر الفني
إلهام شاهين ومنى
إلهام شاهين ومنى زكي وأحمد حلمي

 

 

هنأت الفنانة إلهام شاهين زميلتها منى زكي على تكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وذلك تقديرًا لمشوارها الفني الطويل والمميز.

 


وأكدت إلهام شاهين  ذلك في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" قائلة: "ألف مبروك لحبيبة قلبي.. تكريم مستحق جدا، شرفتي أسم السينما المصرية والفن في الوطن العربي كله".


و تابعت: "بحبك وبحب فنك واختياراتك الرائعة لأدوارك".

إلهام شاهين تهنئ منى زكي بتكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كما تعد منى زكي واحدة من أبرز النجمات في السينما المصرية، وأنها تستحق هذا التكريم عن جدارة بفضل أعمالها التي أمتعت الجمهور حيث تركت بصمة قوية في تاريخ الفن المصري.

 


و في سياق آخر، تحضر النجمة إلهام شاهين، للسباق الرمضاني 2025 مسلسل "سيد الناس" الذي يشارك في بطولته عمرو سعد، خالد الصاوي، محمد شاهين، إلهام شاهين، أحمد فهيم، أحمد رزق، ياسين السقا، طارق النهري، ريم سامي، منة فضالي، والعمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي.


آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال إلهام، هو مسلسل "الفريدو"، الذي تدور أحداثه  (فريد) الذي يثير دهشة الجميع طوال الوقت بسبب عمله طبيب وشيف في نفس الوقت، في حين تظهر (سوسو) التي تمتلئ حياتها بالأسرار، في حياة فريد، وتستمر الأحداث في الكشف المزيد في حياتهما وعلاقتهما بمن حولهما.

 

طاقِم عمَل مسلسل "الفريدو"

شارك في بطولة مسلسل "الفريدو" الفنانة إلهام شاهين ويشاركها نخبة من النجوم منهم: "أحمد فهمي، ندى موسى، إنجي كيوان، إيمان السيد، عمر شرقي، روان الغابة، محسن صبري، سيف زهران، محمد السويسي، أمير شاهين، عابد عناني، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.

أبرز تصريحات إلهام شاهين أحداث مسلسل سيد الناس أبرز اعمال منى زكي أبرز تصريحات منى زكي في برنامج بودكاست BigTime مع عمرو أديب أبرز تصريحات احمد حلمي مع انس بوخش أحمد حلمي و منى زكي في مهرجان البحر الأحمر

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