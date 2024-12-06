كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر الرسمي أمام الاتحاد في الدوري السعودي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق اتحاد جدة، في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وستنطلق صافرة مباراة الاتحاد ضد النصر، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الجوهرة المشعة.

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تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الاتحاد في دوري روشن السعودي

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، إيميريك لابورت، نواف بوشل.

خط الوسط الدفاعي: عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش.

خط الوسط الهجومي: أنجيلو، أوتافيو، ساديو ماني.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد النصر في الدوري السعودي

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة الاتحاد ضد النصر، في بطولة الدوري السعودي على الهواء مباشرة عبر قناة SSC 1HD، باعتبارها الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات البطولة.

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