عاجل | آخر تطورات سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة

أنهت مؤشرات البورصة المصرية آخر جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي، حيث صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.02% ليصل إلى 30،839 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% مسجلًا 3،