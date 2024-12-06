عاجل | آخر تطورات سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة

الاقتصاد
بوابة الفجر

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الجمعة في البنوك المصرية، وذلك بعد ارتفاعه أمس بقيمة 17 قرشًا.

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تجاوز الـ50.. أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية


 

وفيما يلي أسعار صرف الدولار اليوم:

البنك الأهلي المصري:

• سعر الشراء: 49.93 جنيه

• سعر البيع: 50.03 جنيه

بنك مصر:

• سعر الشراء: 49.93 جنيه

• سعر البيع: 50.03 جنيه

بنك القاهرة:

• سعر الشراء: 49.94 جنيه

• سعر البيع: 50.04 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB):

• سعر الشراء: 49.96 جنيه

• سعر البيع: 50.06 جنيه

البنك المركزي المصري:

• سعر الشراء: 49.75 جنيه

• سعر البيع: 49.85 جنيه

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