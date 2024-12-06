النيابةالعامة بالفيوم تقرر الحبس 4 أيام للمتهمة بتحريض خطيب ابنتها على قتل زوجها

أمرت النيابه العامة بالفيوم، بحبس سيدة تدعى" غادة. أ.م " 43عاما وخطيب ابنتها وهو نجل شقيقتها في نفس ويدعى" شعبان.ن.ش " 23 عاما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد قيام المتهمة الأولى بتحريض نجل شقيقتها على قتل زوجها، حيث استدرجه إلى الطريق الزراعي بقرية العزب بدائرة مركز الفيوم.



كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى بلاغًا من العميد محمود أبو بكر، مأمور مركز شرطة الفيوم، بالعثور على جثة شخص مقتول في الأراضي الزراعية بالقرب من الطريق الزراعي بقريه العزب بدائرة المركز.



على الفور كلف اللواء محمد العربي مدير البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم بتشكيل فريق بحث قاده الرائد أحمد فريتم رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم ومعاوني الوحدة وأشرف عليه العميد حسن عبدالغفار رئيس بحث المديرية والعقيد معتز اللواج مفتش مباحث المركز إلى محل الواقعة، لكشف ملابسات الواقعة وظروفها وملابساتها.



كشفت التحريات بمعرفة الرائد أحمد فريتم رئيس مباحث المركز، أن الجثة لشخص يدعى" حسن إبراهيم على (56 عامًا)، عامل باليومية ومقيم بقرية السنباط، وكانت بها آثار طلق ناري بمنطقتي الظهر والرأس من الخلف، وأظهرت التحريات أن وراء الواقعة شابًا يدعى" شعبان ن. ش. ع" (23 عامًا)، مقيم بعزبة بشير التابعة لقرية السنباط، وهو ابن شقيقة زوجة المجني عليه وخطيب ابنته، وقام بقتله بتحريض من زوجة المجني عليه وتدعى" غادة. ا. م "43 عاما.

خلال مناقشة زوجة المجني عليه أمام رئيس مباحث المديرية وفريق البحث استرسلت في الحديث بأنها قبل الواقعة بساعات نشبت بينها وبين المجني عليه مشاجرة بسبب خلافات مالية، لتقاعس زوجها عن الذهاب إلى عمله منذ 20 يوما، لتعبه الشديد بسبب إصابته ببعض المشاكل الصحيه عرق النسا وغضروف في ظهره ألزمه الفراش، وبداية الواقعه عندما طلب الزوج من زوجته تحضير وجبه الافطار له فرفضت الزوجه، مما آثار حفيظة الزوج فقام بضربها هي وابنتها، مما دفع الزوجه إلى الاستعانة بابن شقيقتها لتدبير واقعة التخلص من زوجها مقابل تسهيل إجراءات زواجه من ابنتها وتهديده بعدم الزواج من ابنتها في حال رفضه التخلص من زوجها.



وفي صباح الجمعة الماضي، دبر الشاب سلاح ناري معبأ ببعض الطلقات الناريه بنية. التخلص من زوج خالته حيث استدرج المتهم المجني عليه إلى الطريق الزراعي بقرية العزب، مدعيًا حصوله علي فرصه عمل للمجني عليه بتفريغ سيارة موز، وعندما وصلا إلى المكان، أطلق المتهم طلقتين ناريتن كانت في طيات ملابسه، واصاب المجني بطلقة من الخلف في ظهره والأخرى في رأسه أودت بحياته في الحال، ما أسفر عن مقتله، وقام بإخفاء الهاتف المحمول والبطاقة الشخصيه للمجني عليه، وبعد ارتكاب الجريمة، عاد المتهم إلى منزل خالته ليخبرها بأنه تخلص من زوجها.

أصدرت النيابة تصريح بالقبض على زوجة المجني عليه وابن شقيقتها خطيب ابنتها، والتي اعترفت أمام مباحث المركز بأنها قامت بتحريض نجل شقيقتها على قتل زوجها والتخلص منه، وأخطرت النيابة العامة في مركز الفيوم، التي تولت التحقيق.