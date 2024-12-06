موقف مشرف ومميز للجهاز الطبي لنجوم مصر مواجهة بنى مزار.. تعرف على التفاصيل !

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

شهدت مباراة بنى مزار وضيفه نجوم مصر بالجولة 11 بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى ' ب ' واقعة مميزة من جانب الجهاز الطبي لفريق نادى نجوم مصر خلال المواجهة التى شهدها ملعب مركز شباب مطاى.


حيث تدخل الطاقم الطبي لنادى نجوم مصر بقيادة الثنائي الدكتور خالد محسن والدكتور أحمد عبد الله لعلاج محمد عزيز حكم الساحة وذلك لإصابته خلال المباراة فيما كان يستعد الحكم الرابع بطاقم التحكيم لإجراء الإحماء إستعدادا لدخوله في حالة عدم قدرة حكم الساحة علي استكمال اللقاء.

كما تدخل الطاقم الطبي لنجوم مصر فى التدخل السريع لاحدث أفراد قوات تأمين المباراة بعد ارتطام المرة فى وجهه.

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ونجح نجوم مصر فى تحقيق فوز أمام نظيره بني مزار بنتيجة 3/2 بالمباراة التى جمعت بينهما بملعب مطاى بالجولة 11 بختام الدور الأول لمجموعة شمال الصعيد بالقسم الثاني.

أحرز ثلاثية نجوم مصر كلا من علاء عبد الغني وبهاء صفوت ويوسف الدكش فيما أحرز احمد ماهر ثنائية بنى مزار.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد عزيز وعاونه الثنائي محمد حامد ومحمد موسي.


ليرتفع رصيد نجوم مصر للنقطة 15 نقطة بالمركز الرابع فيما توقف رصيد بني مزار عند 6 نقاط بالمركز الحادى عشر.

جدول ترتيب المجموعة:

1 - مسار 25 نقطة.

2 - أسمنت أسيوط 23 نقطة.

3 - مصر المقاصة 18 نقطة.

4 - نجوم مصر 15 نقطة.

5 - تليفونات بنى سويف 14 نقطة.

6 - مركز شباب طامية 13 نقطة  .

7 - المنيا 12 نقطة  .

8- البدارى 9 نقاط.

9 -  الواسطى 9 نقاط.

10 - الفيوم 8 نقاط.

11 - بنى مزار 6 نقاط.

أحمد عبد الله أحمد ماهر الطاقم الطبي دوري القسم الثاني ديربي الميرسيسايد

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