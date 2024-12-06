إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي

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اسعاف أرشيفية
اسعاف أرشيفية

أسفر حادث تصادم سيارة ميكروباص باخرى، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي بإتجاه الفيوم عند مدخل متحف كوم اوشيم الاثري،بدائرة مركز شرطة طاميه بمحافظة الفيوم، عن إصابة 6 أشخاص وتم نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من مأمور مركز شرطة طامية يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي عند مدخل متحف كوم اوشيم الأثري، بدائرة المركز، ووجود مصابين.


وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى بيچو، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانها السيطرة على السيارتين فاصطدما ببعضهم؛ ما تسبب في إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعه وذلك لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

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