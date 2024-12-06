تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمباراة بارما في الدوري الإيطالي

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان عن تشكيل فريقه لمواجهة بارما في مشوار الدوري الإيطالي لهذه النسخة.

وتنطلق المباراة بين الفريقين عند تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء تشكيل الإنتر ضد بارما كالتالي:

حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: بيسيك -دي فراي- باستوني.

خط الوسط: دومفريس- باريلان- هاكان- مختيريان- ديماركو.

في الهجوم: ماركوس تورام- لاوتارو ماتينيز.

يذكر أن الإنتر يدخل مباراة اليوم وهو في المركز الثالث برصيد 28 نقطة بفارق 4 نقاط عن نابولي المتصدر، بينما يتواجد بارما في المركز الـ 11 برصيد 15 نقطة.

