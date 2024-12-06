تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمباراة بارما في الدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
إنتر ميلان
إنتر ميلان

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان عن تشكيل فريقه لمواجهة بارما في مشوار الدوري الإيطالي لهذه النسخة.

وتنطلق المباراة بين الفريقين عند تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء تشكيل الإنتر ضد بارما كالتالي:

  • حراسة المرمى: سومر.
  • خط الدفاع: بيسيك -دي فراي- باستوني.
  • خط الوسط: دومفريس- باريلان- هاكان- مختيريان- ديماركو.
  • في الهجوم: ماركوس تورام- لاوتارو ماتينيز.
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موعد مباراة إنتر ميلان وبارما في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

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يذكر أن الإنتر يدخل مباراة اليوم وهو في المركز الثالث برصيد 28 نقطة بفارق 4 نقاط عن نابولي المتصدر، بينما يتواجد بارما في المركز الـ 11 برصيد 15 نقطة.
 

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