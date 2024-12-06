ترامب يعتزم تغيير طريقة الانتخابات في الولايات المتحدة

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ترامب - أرشيفية
ترامب - أرشيفية

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أعلن عن نيته تغيير طريقة إجراء الانتخابات في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في خلال حفل جائزة "وطني العام" في جزيرة لونغ آيلاند شمال شرق الولايات المتحدة: "سنهتم بالانتخابات. نريد بطاقات اقتراع ورقية، وتصويتا ليوم واحد، والتحقق من الهوية والمواطنة للناخبين".

وخلال الخطاب، تحدث ترامب أيضا بشكل سلبي عن القانون الذي تم تقديمه مؤخرا في كاليفورنيا والذي يمنع المسؤولين من مطالبة الناخبين بالحصول على بطاقة الهوية وقت التصويت، ووعد بـ "تنظيف البلاد بأكملها" والتعامل مع الهجرة غير الشرعية.

وقد فاز ترامب بـ 295 صوتا انتخابيا متجاوزا الـ270 صوتا المطلوبة. كما تم اختياره مثابة الفائز من قبل صحيفة "أمريكان هيل" والمقر الرئيسي لخدمة التنبؤ بنتائج الانتخابات، وعرضت مجلة "تايم" دونالد ترامب خلال خطاب الفوز الذي ألقاه على غلاف عددها الثاني في نوفمبر.

ويفترض أن يصوت المجمع الانتخابي ممثلًا الولايات للمرشحين وفقا لإرادة الناخبين في 17 ديسمبر المقبل، وفي 6 يناير 2025، سيوافق الكونغرس الجديد على نتائج التصويت، ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس رسميا في 20 يناير.

 

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