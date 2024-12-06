رئيس السلفادور يحتفل بعد تخطي بيتكوين 100 ألف دولار.. فما السبب ؟

شهدت السلفادور لحظة تاريخية مع تسجيل عملة “بيتكوين” ارتفاعًا غير مسبوق، حيث تجاوزت قيمتها حاجز الـ100 ألف دولار لأول مرة.

احتفاء حكومي

عبّر رئيس السلفادور، نجيب بقيلة، عن فخره بقرار تبني “بيتكوين” كعملة رسمية منذ عام 2021، رغم التحديات والانتقادات التي واجهها. ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برس”، بلغت قيمة استثمارات الحكومة في العملة المشفرة الآن أكثر من 600 مليون دولار.





دعم أمريكي غير مباشر

تزامن الارتفاع الكبير في قيمة “بيتكوين” مع تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب حول نيته ترشيح باول أتكينز، المعروف بدعمه للعملات الرقمية، لرئاسة لجنة الأوراق المالية والبورصات، مما عزز التفاؤل في الأسواق.





مبادرات محلية

على الرغم من استخدام الدولار الأمريكي كعملة رسمية منذ سنوات، وعدت حكومة السلفادور بأن “بيتكوين” ستوفر فرصًا اقتصادية جديدة. وقدمت الحكومة مكافأة بقيمة 30 دولارًا من “بيتكوين” لكل مواطن يسجل للحصول على محفظة رقمية.





تحذيرات ومخاوف

رغم المكاسب الكبيرة، حذر كارلوس أسيڤيدو، الرئيس السابق للبنك المركزي السلفادوري، من تقلبات البيتكوين المستمرة. وأشار إلى أن استخدام العملة بين المواطنين ما زال محدودًا ويقتصر على مجموعات معينة.





قصص شخصية

استيبان إسكاميلا، عامل في متجر ملابس بمدينة سانتا تكلا، صرّح بأنه صرف الـ30 دولارًا التي قدمتها الحكومة عام 2021 ولم يستثمرها. وقال: “لو كنت احتفظت بها، لكنت ربحت الكثير الآن”.





موقف صندوق النقد الدولي

في اجتماعات أغسطس الماضي، شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة تعزيز الشفافية وإدارة المخاطر المالية المرتبطة بمشروع “بيتكوين”.

بينما يحتفل الرئيس بقيلة بنجاح رهانه، تبقى التساؤلات قائمة حول الخطوات المقبلة لضمان استدامة المشروع الطموح وتأثيره على الاقتصاد السلفادوري.