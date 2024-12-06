كليان مبابي ينفي التصريحات المنسوبة إليه.. وأنشيلوتي يسانده

الفجر الرياضي
كيليان مبابي
كيليان مبابي

نفى الفرنسي كليان مبابي مهاجم ريال مدريد، كافة التصريحات المنسوبه إليه، والتي تداولتها بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة.

مبابي يرد بقوة على التصريحات المنسوبة إليه

وقال كليان مبابي في تصريحات صحفية اليوم الجمعة "كل يوم، يظهر شيء ما عني، بينما في الواقع لم أقل أي شيء لأي شخص".

وأضاف مهاجم ريال مدريد، "لهذا السبب أقوم بهذه المقابلة الآن،  لأنه في مرحلة ما، يحتاج الناس إلى سماع ذلك مني”.

كارلو أنشيلوتي يدافع عن كليان مبابي

وتحدث كارلو أنشيلوتي عن مبابي في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة جيرونا اليوم الجمعة، قائلًا "نحن جميعًا مع مبابي، عليه أن يتحمل اللحظة ويقاتل ويضحي بنفسه. عاجلًا أم آجلًا ستنتهي هذه اللحظة".

وأضاف مدرب الملكي "ما يمنحني شعورًا جيدًا هو أن فاعليته تحسنت في المباراتين الأخيرتين، إنه لا يظهر أفضل ما لديه لكنه يعرف ذلك".

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وانضم كليان مبابي إلى صفوف الملكي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة انتقال حر.

ويمر الفرنسي مبابي البالغ من العمر 25 عاما، بمستوى متذبذب مع ريال مدريد هذا الموسم، عن المستوى الذي ظهر عليه في المواسم الماضية مع العملاق الفرنسي.

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