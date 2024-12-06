وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يتفقد المساجد قبيل صلاة الجمعة لضمان انتظام العمل

محافظات
بوابة الفجر

نفذ الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، اليوم الجمعة،جولة تفقدية شملت عددًا من المساجد في المحافظة، وذلك لمتابعة سير العمل وضمان انتظامه قبيل صلاة الجمعة.

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وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يناقش تطوير العمل الدعوي والإداري مع أئمة العجميين

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وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يلتقي أئمة طامية وجميع العاملين لمناقشة تطوير العمل الدعوي والإداري

وأكد فضيلته أن هذه الجولات التفقدية ستظل مستمرة بل ستتزايد، بهدف تحقيق الانضباط الكامل في العمل داخل المساجد،وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب بذل المزيد من الجهود لخدمة بيوت الله عز وجل، والحفاظ على قدسيتها وتهيئتها لاستقبال المصلين، كما أعرب عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الأئمة وعمال المساجد في إعدادها بأفضل صورة لضيوف الرحمن.

الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الاوقاف بالفيوم وكيل وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف يوم الجمعة

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