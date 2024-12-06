شباب الزمالك يهزم الأهلي في قمة اليد ويواصل تألقه بالدوري

فاز فريق المرتبط لكرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2006 على نظيره الأهلي بنتيجة 25 -20، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على صالة سيتي كلوب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني لبطولة الدوري.

قدم لاعبو الزمالك أداءً جيدًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة بنتيجة 12 - 10، وواصل الفريق سيطرته على مجريات الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز الكوماندوز بنتيجة 25 - 20.



ومن المقرر، أن يلتقي الفريق مع نظيره سبورتنج، يوم الثلاثاء المقبل، على صالة الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور ذاته.

ويتكون الجهاز الفني للفريق من: "محي عبدالمنعم مديرًا فنيًا، حمادة الروبي مشرفًا على قطاع المرتبط، سعيد الجزار مدربًا لحراس المرمي، هشام هتلر محللًا للأداء، عماد عشماوي إداريًا".