شباب الزمالك يهزم الأهلي في قمة اليد ويواصل تألقه بالدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فاز فريق المرتبط لكرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2006 على نظيره الأهلي بنتيجة 25 -20، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على صالة سيتي كلوب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني لبطولة الدوري.

قدم لاعبو الزمالك أداءً جيدًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة بنتيجة 12 - 10، وواصل الفريق سيطرته على مجريات الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز الكوماندوز بنتيجة 25 - 20.

txt

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الاتحاد × النصر Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

txt

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الاتحاد والنصر اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024


ومن المقرر، أن يلتقي الفريق مع نظيره سبورتنج، يوم الثلاثاء المقبل، على صالة الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور ذاته.

ويتكون الجهاز الفني للفريق من: "محي عبدالمنعم مديرًا فنيًا، حمادة الروبي مشرفًا على قطاع المرتبط،  سعيد الجزار مدربًا لحراس المرمي، هشام هتلر محللًا للأداء، عماد عشماوي إداريًا".

الزمالك يهزم الأهلي بنادي الزمالك شباب الزمالك كوماندوز لاعبو الزمالك

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الاتحاد × النصر Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

الآن.. شاهد مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر مجانا.. مباراة الاتحاد 🇸🇦 و🇸🇦 النصر | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الاتحاد والنصر اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الاتحاد والنصر اليوم في دوري روشن السعودي 2024

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر اليوم في دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر الاتحاد اليوم.. مشاهدة الاتحاد × النصر بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الاتحاد ضد النصر مباشر دون تقطيع | دوري روشن السعودي 2024