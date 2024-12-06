النعماني يشارك طلابه بمعسكر الجوالة والخدمة العامة والتشجير بجامعة سوهاج

محافظات
رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الطلاب بمعسكر الجوالة والخدمة العامة والذي نظمته إدارة رعاية الشباب المركزية بالمقر القديم للجامعة، وذلك ضمن فاعليات الأسبوع البيئي الثامن الذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بحضور الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، والدكتورة صباح صابر منسق الأسبوع، وذلك بالحرم الجامعي القديم.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود الطلاب بفعاليات الأسبوع البيئي وحرصهم على المشاركة بكافة الأنشطة، وارتفاع الوعي البيئي لديهم، موضحًا ان الجامعة لا تدخر جهدا في تعزيز الثقافة البيئية ورفع الوعي المستدام لدى الطلاب، وتعريفهم بجميع التحديات البيئية المحلية، لافتًا إلى أهمية تكاتف جميع فئات المجتمع لدعم جهود الدولة في حماية البيئة، وإثراء التنوع الحيوي.

وقال الدكتور عبد الناصر يس إن فاعليات الأسبوع البيئي وماتتضمنه من معسكرات للجوالة والخدمة العامة وعمليات التشجير المستمره تبرهن على أن الجامعة مستمرة في تنفيذ خطتها في التنمية المستمدامة والتحول لجامعة خضراء ذكية، موضحًا أن معسكرات الجوالة والخدمة العامة لها دور هام في غرس روح قيم الولاء والانتماء لطلاب الجامعة ونشر ثقافة العمل التطوعى
إلى جانب ترسيخ أواصر الإخاء والصداقة بينهم.

وأضاف الدكتور خالد عمران رئيس الأسبوع البيئي أنه خلال معسكر الجوالة قام الطلاب بتجميل مدخل الكلية التربية النوعية والقيام بأعمال الدهانات المختلفة، كما تمت أعمال التشجير داخل المدينة الجامعية للطالبات، وذلك في ضوء خطة الجامعة للتحول لجامعة خضراء، حيث سيتم زراعة ٥٠٠٠ شجرة مثمرة داخل مقري الجامعة القديم والجامعة الجديدة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة هنجملها للتنمية المستدامة.

سوهاج جامعة سوهاج النعماني يشارك تشجير رئيس جامعة سوهاج

مواد متعلقة

أصابة صاحب مطعم ماكولات بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية بسوهاج.. التفاصيل

بسبب خلافات أسرية سيدة تحاول الانتحار بالسقوط من الطابق الثاني بسوهاج

وفاة سائق بشركة خاصة سبب تعرضة لنوبة صرع بمركز سوهاج

مديرية أمن سوهاج تكشف لغز واقعه خطف طفل 3 سنوات بمركز المراغه بسوهاج

ترسية سوق أولاد سلامة الحضري بالمنشاة لأحد المستثمرين

مشاجرة بسبب خلافات على أرض زراعية بمركز المراغة بسوهاج

محافظ سوهاج يترأس اجتماع المجلس التنفيذي لمراجعة ملفات التصالح

محافظ سوهاج يقرر تشكيل لجنة لفحص تظلمات المتقدمين لمشروع "سكن كريم"

الأكثر قراءة

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الاتحاد × النصر Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الاتحاد ضد النصر مباشر دون تقطيع | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الاتحاد والنصر اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر الاتحاد اليوم.. مشاهدة الاتحاد × النصر بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الاتحاد والنصر اليوم في دوري روشن السعودي 2024

الآن.. شاهد مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر مجانا.. مباراة الاتحاد 🇸🇦 و🇸🇦 النصر | دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر اليوم في دوري روشن السعودي 2024