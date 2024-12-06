النعماني يشارك طلابه بمعسكر الجوالة والخدمة العامة والتشجير بجامعة سوهاج

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الطلاب بمعسكر الجوالة والخدمة العامة والذي نظمته إدارة رعاية الشباب المركزية بالمقر القديم للجامعة، وذلك ضمن فاعليات الأسبوع البيئي الثامن الذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بحضور الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، والدكتورة صباح صابر منسق الأسبوع، وذلك بالحرم الجامعي القديم.



وأشاد رئيس الجامعة بجهود الطلاب بفعاليات الأسبوع البيئي وحرصهم على المشاركة بكافة الأنشطة، وارتفاع الوعي البيئي لديهم، موضحًا ان الجامعة لا تدخر جهدا في تعزيز الثقافة البيئية ورفع الوعي المستدام لدى الطلاب، وتعريفهم بجميع التحديات البيئية المحلية، لافتًا إلى أهمية تكاتف جميع فئات المجتمع لدعم جهود الدولة في حماية البيئة، وإثراء التنوع الحيوي.

وقال الدكتور عبد الناصر يس إن فاعليات الأسبوع البيئي وماتتضمنه من معسكرات للجوالة والخدمة العامة وعمليات التشجير المستمره تبرهن على أن الجامعة مستمرة في تنفيذ خطتها في التنمية المستمدامة والتحول لجامعة خضراء ذكية، موضحًا أن معسكرات الجوالة والخدمة العامة لها دور هام في غرس روح قيم الولاء والانتماء لطلاب الجامعة ونشر ثقافة العمل التطوعى

إلى جانب ترسيخ أواصر الإخاء والصداقة بينهم.

وأضاف الدكتور خالد عمران رئيس الأسبوع البيئي أنه خلال معسكر الجوالة قام الطلاب بتجميل مدخل الكلية التربية النوعية والقيام بأعمال الدهانات المختلفة، كما تمت أعمال التشجير داخل المدينة الجامعية للطالبات، وذلك في ضوء خطة الجامعة للتحول لجامعة خضراء، حيث سيتم زراعة ٥٠٠٠ شجرة مثمرة داخل مقري الجامعة القديم والجامعة الجديدة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة هنجملها للتنمية المستدامة.