افتتاح مسجد المصطفى بقرية المقاتلة في إدارة طامية ثان بمحافظة الفيوم

افتتحت مديرية أوقاف الفيوم اليوم الجمعة،مسجد المصطفى بقرية المقاتلة، التابعة لإدارة طامية ثان بمحافظة الفيوم.

جاء هذا الافتتاح تحت توجيهات وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبرعاية الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وبحضورالشيخ شعبان جابر، مدير الإدارة، وعدد كبير من أهالي المنطقة.

وخلال افتتاح المسجد، ألقى خطيب الجمعة خطبة تناولت أهمية اللغة العربية، باعتبارها أساس بناء الحضارة وارتقاء الفكر والذوق، وأكد أن اللغة العربية ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل هي حامل رئيسي للتراث الإسلامي والفكر العربي، وهي رمز هويتنا الوطنية والحضارية.

وأشار الخطيب إلى أن اللغة العربية تمثل حصنًا ضد التطرف والإلحاد، وهي الأساس لاستخراج المعاني العميقة من القرآن الكريم، مستشهدًا بقول الله تعالى: {وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ}.

كما أكد أن الاهتمام باللغة العربية ليس رفاهية أو أمرًا ثانويًا، بل هو ضرورة أساسية لبناء وعي قوي ومنطق سليم، ولإيجاد حلول ناجعة للأزمات المعاصرة، وختم بأن الحفاظ على اللغة العربية يعكس اعتزاز الأمة بتراثها وثقافتها، ويعزز مكانتها وهويتها بين الأمم.