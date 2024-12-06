عصام الحضري: أبو ريدة الأنسب لإدارة اتحاد الكرة وهذه نصيحتي له

الفجر الرياضي
الحضري
الحضري

قال عصام الحضري الحارس التاريخي لكرة القدم المصرية، إن المهندس هاني أبوريدة هو الرجل المناسب لإدارة الكرة في مصر، وهو صاحب الفضل عليه وعلى أجيال عديدة من اللاعبين والنجوم، وأن وجوده سيعيد كرة القدم في مصر إلى سابق عهدها.

عصام الحضري: أبو ريدة الأنسب لإدارة اتحاد الكرة 

أوضح الحضري أن أبوريدة شخصية قوية في كرة القدم العالمية ولديه من الخبرات التي تجعله يعيد الكرة في مصر لسابق عهدها، بشرط أن يحصل على الحرية الكاملة في إدارة ملف كرة القدم، وأن يطبق رؤيته.

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وطالب عصام الحضري، المهندس هاني أبوريدة بضرورة العمل على إعادة هيكلة اتحاد الكرة ولجانه وإبعاد كل من سيعطل مسيرة عمل المجلس الجديد.

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