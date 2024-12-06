بالصور: انعقاد برنامج "لقاء الجمعة للأطفال" بمسجد الراضي في الفيوم ضمن مبادرة "بداية جديدة"

محافظات
بوابة الفجر

نظّمت مديرية أوقاف الفيوم، اليوم الجمعة، برنامج "لقاء الجمعة للأطفال" بمسجد الراضي التابع لإدارة سنورس أول. 

جاء البرنامج بتوجيهات وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبرعاية الدكتور محمود الشيمي، مدير المديرية، وبحضور الشيخ ياسر محمد إسماعيل، مدير الإدارة، والدكتور خالد كمال، مفتش المنطقة، والشيخ عبد الستار إبراهيم، إمام المسجد.

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وخلال اللقاء، أكد العلماء أن هذا البرنامج يأتي في إطار مبادرة "بداية جديدة"، التي تسعى إلى تجسيد رؤية القيادة السياسية لبناء مجتمع قوي ومتوازن. تهدف المبادرة إلى تنمية الإنسان المصري وترسيخ الهوية الوسطية والمستنيرة، من خلال تعزيز التعاون والعمل الجماعي.

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وأشار الحاضرون إلى أن وزارة الأوقاف تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه اللقاءات، إدراكًا لأهمية غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية لدى الأطفال، بما يساهم في بناء وعيهم بشكل صحيح ومتناغم مع احتياجات المجتمع.

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