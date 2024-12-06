تفاصيل إصابة 4 أشخاص في حادث موتوسيكل وتوكتوك بالدقهلية

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نقل مصابين
نقل مصابين

أصيب 4 أشخاص من محافظة الدقهلية نتيجة تصادم موتوسيكل في توكتوك تحت كوبري بسنديلة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 4 أشخاص ادعاء تصادم موتوسيكل في توكتوك تحت كوبري بسنديلة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة: هدير إبراهيم أحمد السعيد 26 سنة لا توجد أعراض ظاهرية، هاني محمود الشربيني محمد 46 سنة لا توجد أعراض ظاهرية، كريم إسماعيل عوض حافظ 21 سنة جرح قطعي بالساعد الأيمن، الزيني نبيل صدقي 27 سنه ولا توجد أعراض ظاهرية. 


تم نقل المصابين لمستشفى بلقاس بمحافظة الدقهلية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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