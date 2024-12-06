بيراميدز يخوض أولى تدريباته في مالي استعدادًا لمباراة دجوليبا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته في العاصمة المالية باماكو استعدادا لخوض مباراة دجوليبا المالي في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز يتدرب في باماكو استعدادًا لمباراة دجوليبا المالي

ويحل بيراميدز ضيفا على دجوليبا المالي في السادسة من مساء الأحد على استاد ٢٦ مارس بالعاصمة المالية باماكو، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

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وأقيم المران على ملعب مجمع تدريبات المنتخبات الوطنية في مالي، حيث استغرق التدريب قرابة ساعة ونصف، واشتمل على مجموعة من الوحدات الفنية والبدنية استعدادا للمباراة الهامة.

ومن المقرر أن يختتم بيراميدز تدريباته في مالي عند السادسة من مساء السبت على استاد ٢٦ مارس والذي تقام عليه المباراة.

بطولة دوري أبطال إفريقيا دوري أبطال أفريقيا

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