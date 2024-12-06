استجابة لتوجيهات وزير الزراعة ومحافظ الفيوم: إزالة عاجلة للتعديات على الأراضي الزراعية

وجه الدكتور أسامه دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، جهاز حماية الأراضي بالمديرية، بقيادة المهندسة وسام البحيري، مدير إدارة حماية الأراضي، ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز، بضرورة المتابعة المستمرة ورصد أي حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية وإزالتها في مهدها.

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي.

حفاظًا على الرقعة الزراعية

أكد الدكتور دياب أن حماية الأراضي الزراعية تعد أولوية قصوى، إذ إنها تمثل عصب الاقتصاد القومي، وشدد على أهمية تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، للتصدي لظاهرة التعدي التي تؤدي إلى تآكل الرقعة الزراعية، مما يهدد الأمن الغذائي في مصر ويؤثر على معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، إلى جانب تأثيرها السلبي على صافي الدخل الزراعي.

إجراءات فورية لمواجهة التعديات

وفي هذا السياق، قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم، برئاسة المهندس إيهاب فايز، بالتعاون مع الجهات المسؤولة، بإزالة فورية لعدد من حالات التعدي، كما نفذت الإدارة الزراعية بمركز سنورس، بقيادة المهندس عزت قنديل، بالتعاون مع المهندس سيد محمود، مسؤول الحماية، إزالة حالتي تعدٍّ في منطقتي سنورس أول وسنورس ثان، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

رسالة واضحة

تؤكد وزارة الزراعة ومحافظة الفيوم على التزامها الكامل بمواجهة هذه الظاهرة لحماية الأراضي الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي بما يحقق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي.