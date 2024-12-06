بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات ختام أيام الأسبوع على تراجع

الاقتصاد
بوابة الفجر

أنهت بورصة الدار البيضاء تعاملاتها اليوم الجمعة على انخفاض، حيث تراجع مؤشرها الرئيسي “مازي” بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 14،837.22 نقطة.

 

أداء المؤشرات الرئيسية:

MASI.20، الذي يقيس أداء 20 شركة كبرى مدرجة في البورصة، انخفض بنسبة 0.28% ليصل إلى 1،208.62 نقطة.

MASI.ESG، الذي يضم الشركات ذات التصنيف الأفضل في معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، تراجع بنسبة 0.18% ليستقر عند 1،060.27 نقطة.

• على العكس، سجل مؤشر MASI Mid and Small Cap، الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، ارتفاعًا بنسبة 0.35% ليصل إلى 1،438.58 نقطة.


 

المؤشرات الدولية:

• انخفض مؤشر FTSE CSE Morocco 15 بنسبة 0.35% ليستقر عند 14،045.19 نقطة.

• تراجع مؤشر FTSE CSE Morocco All-Liquid بنسبة 0.25% ليصل إلى 12،526.6 نقطة.


 

حجم التداول ورسملة السوق:

بلغ إجمالي حجم التداولات 1.65 مليار درهم، وتركزت بشكل رئيسي في السوق المركزي للأسهم. أما القيمة السوقية الإجمالية للبورصة فقد بلغت 756.47 مليار درهم.

اجمالي حجم التداولات اجتماعي اداء المؤشرات الاجمالي الاجتماعية ايام الاسبوع المؤشرات الدولية المؤشرات الرئيسية سي في يوم الجمعة معايير الحوكمة في السوق مؤشر FTSE متوسط مدرج متوسطة

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