بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات ختام أيام الأسبوع على تراجع

أنهت بورصة الدار البيضاء تعاملاتها اليوم الجمعة على انخفاض، حيث تراجع مؤشرها الرئيسي “مازي” بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 14،837.22 نقطة.

أداء المؤشرات الرئيسية:

• MASI.20، الذي يقيس أداء 20 شركة كبرى مدرجة في البورصة، انخفض بنسبة 0.28% ليصل إلى 1،208.62 نقطة.

• MASI.ESG، الذي يضم الشركات ذات التصنيف الأفضل في معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، تراجع بنسبة 0.18% ليستقر عند 1،060.27 نقطة.

• على العكس، سجل مؤشر MASI Mid and Small Cap، الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، ارتفاعًا بنسبة 0.35% ليصل إلى 1،438.58 نقطة.





المؤشرات الدولية:

• انخفض مؤشر FTSE CSE Morocco 15 بنسبة 0.35% ليستقر عند 14،045.19 نقطة.

• تراجع مؤشر FTSE CSE Morocco All-Liquid بنسبة 0.25% ليصل إلى 12،526.6 نقطة.





حجم التداول ورسملة السوق:

بلغ إجمالي حجم التداولات 1.65 مليار درهم، وتركزت بشكل رئيسي في السوق المركزي للأسهم. أما القيمة السوقية الإجمالية للبورصة فقد بلغت 756.47 مليار درهم.