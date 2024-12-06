أسعار الغذاء بلغت أعلى مستوى في 19 شهرًا.. الفاو تكشف مؤشرات الأسعار الجديدة

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (ف أو ) أن مؤشر أسعار الغذاء العالمي ارتفع خلال نوفمبر إلى 127.5 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 5.7% مقارنة بالعام الماضي.

ارتفاع الزيوت النباتية يقود الزيادة

• سجلت أسعار الزيوت النباتية ارتفاعًا بنسبة 7.5% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 32% عن نفس الفترة من العام الماضي.

• عزا التقرير هذا الارتفاع إلى مخاوف من تراجع إنتاج زيت النخيل نتيجة الأمطار الغزيرة في جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى زيادة الطلب العالمي على زيت الصويا وارتفاع أسعار زيوت بذور اللفت ودوار الشمس.

تراجع في أسعار الحبوب والسكر

• انخفضت أسعار الحبوب بنسبة 2.7% مقارنة بشهر أكتوبر، مدفوعة بتراجع أسعار القمح والأرز.

• تراجعت أسعار السكر بنسبة 2.4%، مع بدء موسم الإنتاج في الهند وتايلاند وتحسن توقعات المحاصيل في البرازيل.

توقعات متراجعة

• خفضت الفاو توقعاتها للإنتاج العالمي للحبوب لعام 2024 إلى 2.841 مليار طن، بانخفاض نسبته 0.6% عن العام الماضي.

• رغم هذا التراجع، يظل الإنتاج المتوقع ثاني أكبر إنتاج عالمي على الإطلاق.

• توقعت المنظمة ارتفاع الاستهلاك العالمي للحبوب بنسبة 0.6% ليصل إلى 2.859 مليار طن، مما سيؤدي إلى انخفاض نسبة مخزونات الحبوب إلى الاستخدام إلى 30.1% بنهاية موسم 2025 مقارنة بـ 30.8% في الموسم السابق.

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)

تأسست منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) في عام 1945 بهدف القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية حول العالم.

تتخذ المنظمة من روما، إيطاليا مقرًا رئيسيًا لها، وتعمل في أكثر من 130 دولة لدعم التنمية الزراعية المستدامة.

وتعد المنظمة مصدرًا رئيسيًا للبيانات والإحصاءات الزراعية عالميًا، حيث تساهم في تعزيز فهم قضايا الأمن الغذائي وتحليلها بهدف دعم صناع القرار والسياسات العامة.