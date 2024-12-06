إصابة 3 أشخاص في حريق شقة سكنية بشبرا الخيمة

محافظات
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 3 أشخاص بحالات اختناق في منطقة عزبة العرب بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، نتيجة حريق داخل شقة سكنية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عزبة العرب ببهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، ووقوع إصابات.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وجرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وبالمعاينة الأولية تبين إصابة سيدتين وطفل نتيجة الحريق بالطابق الأرضي وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية سيطرة على الحريق شرق شبرا الخيمة للسيطرة على الحريق

مواد متعلقة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الاتحاد × النصر Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

الأكثر قراءة

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الاتحاد × النصر Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الاتحاد ضد النصر مباشر دون تقطيع | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الاتحاد والنصر اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر الاتحاد اليوم.. مشاهدة الاتحاد × النصر بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الاتحاد والنصر اليوم في دوري روشن السعودي 2024

الآن.. شاهد مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر مجانا.. مباراة الاتحاد 🇸🇦 و🇸🇦 النصر | دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر اليوم في دوري روشن السعودي 2024