وزير الخارجية الإيطالي: إعادة فتح سفارتنا في دمشق لمراقبة الوضع عن كثب في سوريا

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وزير الخارجية الايطالي
وزير الخارجية الايطالي - أرشيفية

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني عن إعادة فتح سفارة بلاده في العاصمة السورية دمشق بهدف "مراقبة تطورات الوضع في البلاد عن كثب".

وفي تصريحات على هامش لقاء بمدرسة تدريب قوات الشرطة في روما قال الوزير تاياني: "لقد قررنا إعادة فتح السفارة في سورية نظرا للوضع الذي يشهد حالة تغير مستمر".

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن "هناك قضية تتعلق باللاجئين والنازحين، كما أن هناك حالة من عدم الاستقرار الكبير كما رأينا مع الحرب الأهلية التي توشك على الاندلاع منذ أيام".

وخلص تاياني وهو نائب رئيس الوزراء أيضا إلى "الاعتقاد بأن ذلك كان الاختيار الصحيح لمراقبة ما يحدث في ذلك البلد بعناية أكبر".

العاصمة السورية وزير الخارجية الإيطالي قوات الشرطة

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