نتيجة وملخص أهداف مباراة النصر ضد اتحاد جدة في الدوري السعودي

الفجر الرياضي
رونالدو
رونالدو

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، في فوزا مثيرا على نظيره فريق النصر بهدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي انتهى بينهما، في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

أهداف مباراة النصر ضد الاتحاد في الدوري السعودي

افتتح النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق اتحاد جدة، التسجيل في شباك النصر، عند الدقيقة 55 من الشوط الثاني بأسيست من مهند الشنقيطي.

وتعادل البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر عند الدقيقة 57 من الشوط الثاني، بتمريرة من أنجيلو.

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الاتحاد يحقق فوزًا مثيرا على النصر بهدفين في الدوري السعودي

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وأحرز ستفين بيرجوين نجم فريق الاتحاد هدف الفوز الثاني في شباك النصر، عند الدقيقة 90+1 من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني.


 

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