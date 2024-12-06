أسعار الشريحة المدمجة eSim في مصر لجميع الشركات

أعلنت مختلف شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري عن أسعار الشريحة المدمجة الجديدة eSim وذلك بالنسبة للخطوط الجديدة التي يتم شرائها من جانب العملاء أو تحويل الشرائح الحالية إلى الشريحة المدمجة.

أسعار الشريحة المدمجة eSim

تتراوح أسعار الشريحة المدمجة eSim بين 300 و350 جنيها في مختلف شركات الاتصالات العاملة في مصر.

أسعار شريحة eSIM من فودافون

شريحة الـ eSIM هي شريحة إلكترونية بديلة للشريحة التقليدية (Physical SIM)، ويمكن شرائها عن طريق:

1- للخطوط الجديدة (Flex/Prepaid/RED) من أقرب فرع فودافون أو من الـ eShop لعملاء RED فقط.

2- لتغيير الشريحة من Physical SIM إلى eSIM:

من خلال الفرع فقط.

ويبلغ سعر eSIM للخطوط الجديدة: 350 جنيهًا شامل الضرائب، ولتغيير الشريحة: 300 جنيه شامل الضرائب.

أسعار الشريحة المدمجة eSim من اتصالات مصر

جاءت أسعار الشريحة المدمجة eSim من اتصالات مصر، على النحو التالي:

- للتحويل من الشريحة العادية إلى شريحة E-SIM

300 جنيه فقط شاملة الضريبة.

- يشترط أن يكون جهاز الموبايل من الأجهزة التي تدعم الخدمة، وأن يكون على نظام من الأنظمة المتاح لها الخدمة.



أسعار الشريحة المدمجة eSim من وي

حددت الشركة المصرية للاتصالات "وي"، أسعار بيع أو تفعيل شرائح eSim وذلك لجميع عملائها على النحو التالي:

- 330 جنيها عند شراء خط خط جديد.

- 270 جنيها عند استبدال الشريحة.

- السعر شامل جميع الضرائب والرسوم.



أسعار الشريحة المدمجة eSim من أورانج

حددت شركة أورانج أسعار شرائح eSim المدمجة الجديدة، على النحو التالي:

- شراء خط eSIM جديد بـ 350 جنيه.

- تغيير من الشريحة العادية لـ eSIM بـ 300 جنيه.

- تغيير من eSIM لـ eSIM بـ 300 جنيه.

وفي حالة التغيير من تطبيق My Orange، سيتم إضافة تكلفة الـ eSIM على الفاتورة، أو الخصم من الرصيد.

ويتطلب تفعيل الشريحة المدمجة eSim الذهاب إلى الفرع أ. من خلال التطبيق الإلكتروني لشركة الاتصالات، وذلك للحصول على QR Code والذي يكون صالحا لمدة 5 أيام فقط.

وفي حالة عدم إجراء Scan خلال هذه المدة سيتم الرجوع مجددا إلى الفرع من أجل الحصول على QR code جديد.