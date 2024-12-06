موعد مباراة الاتحاد القادمة عقب الفوز أمام النصر والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، من اقتناص فوزًا هاما على نظيره فريق النصر، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في بطولة الدوري السعودي.

موعد مباراة اتحاد جدة القادمة عقب الفوز أمام النصر

ومن المنتظر أن يلتقي فريق اتحاد جدة في مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره الهلال، في ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم 7 يناير المقبل.

وستنطلق صافرة مباراة الهلال ضد الاتحاد، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة؛ على ملعب المملكة أرينا.

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موعد مباراة النصر القادمة عقب الهزيمة أمام الاتحاد والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الهلال في كأس الملك

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة الاتحاد ضد الهلال، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عبر شبكة قنوات SSC sports السعودية، وتحديدًا قناة SSC 1HD.
 

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موعد مباراة النصر القادمة عقب الهزيمة أمام الاتحاد والقنوات الناقلة

نتيجة وملخص أهداف مباراة النصر ضد اتحاد جدة في الدوري السعودي

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