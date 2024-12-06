رمضان 2025.. محمود ياسين ينشر صورته من أول يوم في تصوير مسلسل "وتقابل حبيب"

شارك الفنان محمود ياسين، جمهوره ومتابعيه صورًا له من أول يوم في تصوير مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2025.

منشور الفنان محمود ياسين

و علق محمود ياسين، على منشوره عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" قائلًا: "أول يوم في تصوير مسلسل "وتقابل حبيب" رمضان 2025".

الفنان محمود عمرو ياسين

أبطال وصناع مسلسل "وتقابل حبيب"

يشارك في بطولة المسلسل مجموعة من أبرز النجوم وهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، خالد سليم، بدرية طلبة، إيمان السيد، محمود ياسين جينيور، رشوان توفيق، وآخرين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

آخر أعمال الفنان محمود عمرو ياسين

يذكر أن آخر أعمال محمود ياسين مسلسل "محارب"، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2024، والذي تدور أحداثه في إطار من الدراما حول الشاب (محارب) الذي ينزح من الصعيد إلى مدينة (القاهرة)، عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يعيل أسرته، وتأخذ الأحداث منحنى آخر حين تتوفى والدة (محارب) في حادث سيارة.

طاقم عمَل مسلسل "محارب"

يشارك في بطولة مسلسل "محارب" مجموعة من النجوم ومنهم: "حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، تامر عبد المنعم، نيرمين الفقي، محمود عمرو ياسين، منة فضالي، أحمد عنان، ماجد المصري، وغيرهم من الفنانين والعمل من تأليف: محمد سيد بشير، إخراج: شيرين عادل.