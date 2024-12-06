هنا الزاهد تكشف عن أسرار في حياتها الشخصية

الفجر الفني
بوابة الفجر

كشفت الفنانة هنا الزاهد بعفوية عن أسرار في حياتها الشخصية والفنية،خلال لقائها مع الإعلامي معتز الدمرداش، في برنامج "ضيفي" المذاع عبر قناة "الشرق"، مشيرة إلى أنها غابت عن الظهور الإعلامي مؤخرًا بسبب انشغالها بأعمال جديدة، وأكدت أن طبيعتها التلقائية تسبب لها أحيانًا بعض المشكلات.

 

وصرحت هنا أن طفولتها ارتبطت بذكريات جميلة في نادي الصيد بالدقي، حيث اعتادت الذهاب إليه مع أسرتها، وما زالت تفضّل زيارته في أوقات فراغها،  واسترجعت ذكرياتها الدراسية، حيث كانت من المتفوقين وتحفظ المناهج بسهولة، لكنها أوضحت أنها واجهت صعوبة في التأقلم بعد انتقالها إلى مدرسة جديدة لم تحبها، مما دفعها هي وشقيقتها إلى وضع خطة للتراجع في مستواهما الدراسي لإقناع والدتهما بإعادتهما إلى المدرسة القديمة، وهو ما حدث لاحقًا.

 

أما عن طموحاتها في الطفولة، فكشفت أنها كانت تحلم بأن تصبح معلمة لمادة الجغرافيا والتاريخ لشغفها بهم، لكن شغفها بالفن بدأ يظهر في سنواتها الدراسية من خلال المسرح المدرسي ومتابعة الإعلانات وعروض الأزياء، مما دفعها لاحقًا لاختيار دراسة الإعلام لتشق طريقها نحو النجومية.

الإعلامي معتز الدمرداش الفنانة هنا الزاهد المسرح المدرسي برنامج ضيفى معتز الدمرداش نادي الصيد بالدقي نادي الصيد

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