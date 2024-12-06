إنتر ميلان يتغلب على بارما بثلاثية في الدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
إنتر ميلان
إنتر ميلان

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان في الفوز على نظيره فريق بارما ضمن منافسات الدوري الإيطالي لهذه النسخة 2024-2025.

وفاز إنتر ميلان على بارما بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الخامسة عشر من عمر الدوري الإيطالي.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي في الأسطر القليلة القادمة ملخص نتيجة مباراة إنتر ميلان وبارما في الكالتشيو.

نتيجة مباراة إنتر ميلان وبارما في الدوري الإيطالي

حصل لوتارو مارتينيز نجم النيراتزوري على ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة ولكنها ألغيت.

وفي الدقيقة أربعون من من عمر الشوط الأول وضع فيديريكو ديناركم نجم الإنتر هدف الفريق الأول بتمريرة حاسمة من مخيتاريان.

وعزز نيكولو باريلا بالهدف الثاني في الدقيقة 53 من عمر المباراة بتمريرة من مخيتاريان صاحب التمريرة الحاسمة الأولى أيضًا.

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وشهدت الدقيقة 67 تمريرة قوية من سان بيسيك واستقبلها  ماركوس تورام ببراعة ليضيف الهدف الثالث لفريقه.

وجاء هدف التقليص بأقدام ماتيو دارميان بالخطأ في مرماه خلال الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

واحتسب حكم المباراة أربع دقائق كوقت بدل ضائع معلنًا فوز إنتر ميلان بثلاثية مقابل هدف.

يذكر أن إنتر ميلان رفع رصيده إلى النقطة 31 في المركز الثالث، وتجمد رصيد بارما عند النقطة 15 في المركز 11.
 

الدورى الايطالى انتر ميلان إنتر ميلان وبارما النيراتزوري

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