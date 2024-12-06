وزير الثقافة ونائب محافظ الاقصر يشهدان ختام فعاليات الدورة السابعة عشرة لملتقى الأقصر الدولى للتصوير

شهد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، والدكتور هشام أبو ديد نائب محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، فعاليات ختام ملتقى الأقصر الدولى للتصوير في دورته السابعة عشرة للملتقى، والذى نظمته وزارة الثقافة المصرية ممثلة في قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعمارى حمدي السطوحي، وذلك بحضور الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنان التشكيلي ياسر جعيصه، قوميسير الملتقى.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة: "شهدنا خلال أيام هذا الملتقى حوارًا فنيًا عميقًا يعكس تنوع الثقافات وجماليات الرؤية، إن ما أبدعته أنامل الفنانين خلال الملتقى هو تأكيد جديد على أن الفن هو لغة العالم المشتركة، التي توحدنا، تتجاوز الحدود وتصل بين القلوب".

وأضاف وزير الثقافة: "إن وزارة الثقافة، من خلال الملتقى وغيره من الفعاليات، تؤكد التزامها بدعم الإبداع وتشجيع المواهب، إيمانًا منا بأن الثقافة والفن جسر العبور نحو مستقبل أفضل، حيث يجتمع فيه الماضي العريق مع الحاضر المشرق.

ودعا وزير الثقافة الجميع إلى الاستمرار في الإبداع، لأن كل لوحة، وكل فكرة، وكل رؤية هي بمثابة شعاع ينير درب الإنسانية، وتترك رسالة إنسانية خالدة".

ووجه وزير الثقافة، الشكر، لكل من ساهم في إنجاح هذا الملتقى، من منظمين وفنانين ومبدعين، ولكل من أسهم في إبراز جمال الأقصر كعاصمة للفن منذ آلاف السنين تجمع بين التراث والفن الحديث.

ومن جانبه، رحب نائب محافظ الأقصر بالضيوف، ونقل تحيات المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر للحضور، معربا عن سعادته باستضافة محافظة الأقصر لهذا الحدث الثقافي الهام بحضور نخبة من الفنانين والمبدعين.

وقال المعماري حمدي السطوحي: "إن ملتقى الأقصر الدولي للتصوير واحد من أهم الأنشطة الدورية التي ينظمها صندوق التنمية الثقافية، والتي توفر فرصًا إبداعية متميزة للمشاركين من الفنان من عدة دول من خلال تبادل ثقافي ومعرفي، وتفاعل فني ثري، لذا هي فرصة إبداعية متميزة لتدعيم هذا التبادل الثقافي البناء، حيث يقام هذا الملتقى في الأقصر، تلك المدينة المتميزة ثقافيًا وتراثيًا، بجانب الطبيعة الخلابة، مما يخلق طاقة إيجابية للمكان، لذا فإننا نستهدف من خلال أنشطة الملتقى استثمار هذه الطاقة، حيث يقيم الصندوق هذا العام عددًا من الأنشطة الموازية مثل: ورش عمل لأطفال وشباب الأقصر وغيرها من الفعاليات التي شهدها شباب من مدارس وجامعات متعددة".

كما حرص وزير الثقافة على تكريم أعضاء اللجنة العليا للملتقى، والفنانين العرب والأجانب والمصريين المشاركين في الملتقى، وتكريم الناقدة الفنية والفنانة التشكيلية، إيفيلين عشم الله، تقديرًا لمسيرتها الفنية المتميزة، والناقد الفني أحمد سميح.



عقب ذلك قام الوزير بتكريم الفنانين والمبدعين المشاركين وهم:عصام معروف، عبد الوهاب عبد المحسن، أحمد عبد الفتاح، أدهم البدوي، أحمد يحيى البدوي، محمد صبرى بسطاوي، بانسية أحمد، دينا عبد النبي، هشام عبد العزيز، وعقيلة رياض، بالإضافة إلى 5 فنانين من الدول العربية هم: شهد الرز "سوريا"، جود الزوايده "الأردن"، طارق كمال الدين "السودان"، آمنة نصيري "اليمن" وابتسام الصفار "قطر".

و 10 فنانين أجانب، هم: برهان أحمدي "مقدونيا"، أبو بكر نكشيدي "موريشيوس"، جوستينا فارفاس "بولندا"، أولجا مولر "روسيا"، سفيلتلا رادولوفا "بلغاريا"، أداما بوى "السنغال"، فاهيدة حسنة نيمنبيغو "الجبل الأسود" جونا ديفدي "ألبانيا"، جو آن مورنينج "الولايات المتحدة الأمريكية" وهارش أغراوال "الهند".

تكونت اللجنة العليا لملتقى الأقصر الدولي للتصويرمن: المعماري حمدي السطوحي، رئيس صندوق التنمية الثقافية رئيسًا، وعضوية د.وليد قانوش، د.رانيا عبد اللطيف، ياسر جعيصه، د.جيهان فايز عبد العزيز، محمد البنوي، هالة الشافعي، إيمان عزت، منى عبد الكريم، طارق الكومى.

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